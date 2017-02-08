12-летний ребенок сообщил о бомбе в аэропорту Кишинева

Автором поступившего вчера ложного сообщения о бомбе в Кишиневском международном аэропорту оказался несовершеннолетний. Это 12-летний ребенок из Окницы. При обыске у него обнаружили компьютер и мобильный телефон, с которого он отправил электронное сообщение.

Открыто уголовное дело о передаче заведомо ложной информации о теракте. Родителям несовершеннолетнего грозит штраф до 25 тысяч леев.



После сообщения о заложенной бомбе из аэропорта эвакуировали почти 400 человек. Автор сообщения грозил привести в действие взрывное устройство, если ему не перечислят миллион рублей.



Эта сумма в леевом эквиваленте составляет примерно 330 тысяч.

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