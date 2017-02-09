С 20 февраля владельцы машин с иностранными номерами смогут покупать виньетки через интернет или в филиалах Moldova Agroindbank. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании правительства. Мера призвана облегчить процедуру покупки документа.
"Оплатить стоимость виньетки можно будет через интернет или в любом филиале Moldova Agroindbank. Они есть на всех пограничных пунктах", - сообщил министр транспорта Юрий Киринчук.
Однако глава Таможенной службы Виталий Врабие отметил, что покупка виньеток в банковских филиалах на таможене тоже приведёт к образованию очередей. Глава кабмина потребовал найти дополнительные пути решения проблемы.
"Пусть Таможенная служба проверяет наличие виньетки на выезде из страны, а не на въезде, чтобы снять этот барьер и предоставить возможность оплатить виньетку в течение суток", - сказал премьер-министр Павел Филип.
"Офисы Agroindbank не должны принимать эту плату на таможне, это проблему не решит, наоборот, заблокирует поток", - добавил глава Таможенной службы Виталий Врабие.
Ранее премьер предложил, чтобы водители могли покупать виньетки и на автозаправках. До сих пор деньги, вырученные с продажи виньеток, поступали в Таможенную службу. С первого апреля их будут направлять в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
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|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул