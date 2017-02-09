Молдова и Великобритания подпишут соглашение о свободной торговле

Председатель парламента Андриан Канду и замминистра иностранных дел Соединенного Королевства сэр Алан Дункан договорились подписать соглашение о свободной торговле.Стороны обсудили необходимость сохранения торговых отношений, в том числе после выхода Великобритании из ЕС.

Алан Дункан отметил, что его страна рассмотрит возможность открытия в Молдове представительства Британского Совета. Эта правительственная структура, отвечающая за продвижение британской культуры и сотрудничество в области образования.

Стороны также обсудили приднестровскую проблему. Представители британского МИДа обещали предоставить помощь в урегулировании конфликта. Сейчас Великобритания поддерживает начатые в Молдове реформы посредством Фонда для эффективного управления.

До конца года выделят пять млн евро на реализацию восьми проектов по борьбе с коррупцией, улучшению бизнес-среды, на реформу системы правосудия, банковско-финансового сектора, энергетики и государственного управления.