Появились новые подробности жестокого убийства в Страшенах

Новые подробности в деле о жестоком убийстве 14-ти летней девушки из Страшен. Главному обвиняемому - 17-летнему парню - продлили арест еще на 30 суток. Также суд решил, что его поместят в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

Сделать заключение амбулаторно врачи не смогли. А без результатов экспертизы следователи не могут направить дело в суд. При этом прокурор Страшенского района Александр Раца подчеркивает, что в отношении других арестованных подростков врачи сделали заключение амбулаторно за день.

Если главного фигуранта сочтут невменяемым, он попадет не в тюрьму, а в больницу.

"У моего клиента, согласно его медицинской карте, с детства были травмы, его периодически осматривал врач. Вероятно, эксперты посчитали, что амбулаторного наблюдения недостаточно. Чтобы дать точное заключение, наблюдение должно быть более длительным", - сказал адвокат Георге Кобзак.