ИГИЛ взяли ответственность за ракетный обстрел Эйлата

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за пуск ракет в сторону израильского курорта Эйлат, пишет издание Jerusalem Post.

По данным газеты, одна из ветвей запрещенной в России группировки "Исламское государство" заявила о шести пущенных с территории египетского Синая ракетах, из которых только четыре достигли территории Израиля, пишет РИА Новости.

Пресс-служба армии Израиля сообщала ранее, что израильская ПРО перехватила несколько ракет. Попытка обстрела активировала сирены воздушной тревоги в Эйлат и его окрестностях. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

Самый южный город Израиля и популярный среди туристов курорт не раз подвергался обстрелам из Египта, где действуют группировки радикальных исламистов. Все обстрелы до сих пор обходились без жертв и материального ущерба.