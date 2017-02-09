Apă-Canal обратился с просьбой к столичным жителям

Предприятие "Apă-Canal Chișinău" предупреждает о том, что в муниципии Кишинёв наблюдается тревожная ситуация из-за краж чугунных крышек люков, ставших для злоумышленников "прибыльным бизнесом". Поставщик напоминает, что незакрытые люки ставят под угрозу жизни людей и целостность водопроводных и канализационных сетей.

Как передаёт IPN, в пресс-релизе предприятия отмечается, что хотя поставщик воды, совместно с правоохранительными органами, и принимает меры для предупреждения этих краж, граждане также должны занимать активную позицию. Поставщик призывает общественность информировать его о местоположении люков, на которых отсутствуют крышки, а также о попытках кражи этих крышек.



Получив информацию от граждан, специалисты из ACC выезжают по указанному адресу и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности пешеходов и движения транспорта.



По данным ACC, за 1999–2016 годы было украдено свыше четырёх тысяч крышек, а размер причинённого предприятию ущерба составил почти пять миллионов леев. Покупка одной чугунной крышки обходится примерно в 1300 леев. Накрытие смотровых люков плитами из железобетона также широко применяется, поскольку этот метод дешевле, хоть он и не столь эффективен. Железобетонные крышки нельзя устанавливать на проезжей части улиц.



На территории муниципия Кишинёв насчитывается около ста тысяч колодцев, которые накрыты чугунными крышками или плитами из железобетона. Лишь 20 тысяч из них находятся в ведении поставщика воды, остальные находятся на балансе других предприятий.



Жители муниципия имеют возможность сообщить об отсутствии крышек люков или о попытках их кражи по следующим телефонным номерам: 022-25-66-66, 022-85-77-77. Кроме того, они могут отправить сообщение на электронный адрес предприятия: acc@acc.md.