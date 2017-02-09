Последствия снегопада в Молдове

88 ДТП произошло за последние сутки в стране из-за непогоды. Два человека погибли, еще более 20 пострадали. Минувшей ночью спасатели достали из сугробов пять автомобилей.

Минувшей ночью помощь спасателей понадобилась водителям двух автомобилей в Кэушанском районе. Машины застряли в сугробах. А в Чимишлийском районе из-за гололедицы машина съехала с трассы. Спасатели также пришли на помощь водителю грузовика в Хынчештском районе. Машину занесло на дороге.

По данным Госадминистрации дорог, на расчистку трасс мобилизовали 274 спецмашины. Рабочие использовали полторы тысячи тонн противогололёдного материала. В то же время, Пограничная полиция сообщила, что из-за обледенения реки Днестр приостановлена работа паромных переправ Сорока, Косэуць и Василкэу.

В столице 55 сотрудников муниципального предприятия "Эксдрупо" чистили дороги всю ночь. Дорожники использовали 650 тонн противогололёдного материала. В мэрии заявляют, что движение на дорогах осуществляется в нормальном режиме. Публичный транспорт передвигается по расписанию. Этим утром на линии вышли 298 троллейбусов и 108 автобусов.

А примерно 600 детей остались сегодня дома, не дождавшись школьных автобусов. Транспорт не приехал из-за неблагоприятных погодных условий. Речь идёт об учащихся из Тараклийского, Кантемирского, Унгенского и Страшенского района.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие два дня осадки ожидаются по всей стране.