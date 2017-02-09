Сестра убитого рэпера подала иск к Бейонсе

Родственники рэпера Энтони Барре, который прославился в YouTube под именем Месси Майя и был застрелен шесть лет назад в Новом Орлеане, подали иск к поп-звезде Бейонсе. Они требуют от нее 20 млн долларов за неавторизованное использование нескольких фраз из его клипов.

Бейонсе использовала сэмплы из клипов Месси Майя в песне Formation с альбома Lemonade, который вышел в прошлом году.



Рэпер, ставший популярным благодаря комедийным видео, впервые произнес заимствованные ею строки в своих видео. Как сообщает Forbes, среди ответчиков в иске, поданном сестрой покойного, значатся также супруг певицы Джей Зи и звукозаписывающая компания Sony Music.



Помимо компенсации в 20 млн долларов родственница рэпера требует, чтобы певица указывала авторство сэмплов, передает ВВС.



В песне Бейонсе голосом покойного Барре произносятся фразы:"Мне это нравится", "Что случилось после Нового Орлеана?" и др.

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