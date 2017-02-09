Британка четыре года выдавала себя за невесту незнакомого ей человека

Жительница Шотландии четыре года уверяла знакомых, что обручена с молодым человеком, а на самом деле брала его фото из соцсетей.

31-летняя Джилл Шарп четыре года вела своеобразную "двойную жизнь", отслеживая перемещения лондонца Грэма Маккуэта и его невесты Мэриэнн Стирлинг, а затем фотографировалась в тех же местах. Затем она обрабатывала изображения и размещала их в Twitter, где кроме собственного завела и аккаунт для своего "бойфренда". Шотландка даже рассказывала о своем избраннике друзьям, утверждая, что они задумываются о свадьбе, пишет Daily Record.

Обман раскрылся, когда собственное "расследование" провели друзья Джилл. Их насторожило, что за четыре года ее избранник так и не нашел времени познакомится с ними: то он якобы работал, то болел. "Она вела очень активную жизнь в соцсетях, но никто никогда не видел их вместе, что выглядело очень странно", — сказал Daily Record один из знакомых женщины.

Кроме того, им показались подозрительными некоторые фотографии Джилл и Грэма. Они разыскали в Лондоне настоящего Грэма Маккуэта, который подтвердил, что никакой Джилл Шарп он не знает. Фотографии мужчины "возлюбленная" брала на его странице в Facebook, вырезая с них изображения настоящей невесты Грэма.

Сама Шарп удалила оба аккаунта в Twitter и заявила репортеру Daily Record, что не имеет понятия о произошедшем, а в дальнейшем просто перестала выходить на связь, передает РИА Новости.