Кишинёвского адвоката задержали при получении взятки

Адвоката из столицы задержали по подозрению в пассивной коррупции. По данным прокуроров, женщина вымогала полторы тысячи евро у матери одного из заключённых, пообещав ей помочь с освобождением сына.

Адвокат заявила, что может повлиять на прокуроров и судей столичного Рышканского суда. Сына женщины осудили на четыре года за хулиганство.

Потерпевшая обратилась в Национальный центр по борьбе с коррупцией. Адвоката задержали при получении последней части взятки в 600 евро. Теперь ей грозит штраф до 200 тысяч леев или до шести лет тюрьмы. С начала года НЦБК задержал четверых адвокатов, подозреваемых в коррупции.