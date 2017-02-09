Разочарованные "охотой за северным сиянием" китайцы напали на финских гидов

Гиды, сопровождавшие группу китайских туристов в туре "охота за северным сиянием" в финской Лапландии, были вынуждены вызвать полицию, поскольку опасались расправы от китайцев, которые так и не увидели природный феномен, сообщает норвежская телекомпания NRK.

"Гиды тура "охота за северным сиянием" в Рованиеми были вынуждены вызвать полицию, чтобы успокоить несколько китайских туристов, которые посчитали себя обманутыми, когда не увидели обещанного северного сияния", — сообщает телекомпания.

В Финляндии в этом году отмечают невероятный наплыв туристов из Азии. Туры "охота за северным сиянием", во время которых туристов вывозят за город и дают полюбоваться северным сиянием – одни из самых популярных. Природный феномен можно наблюдать довольно часто в северных широтах. Однако когда небо скрыто облаками, сияние бывает трудно увидеть.

"Гиды были напуганы и не смогли сами справиться с ситуацией, когда их окружили разгневанные китайские туристы. Никогда с таким не сталкивался", — рассказала журналистам представитель полиции Лапландии Хенна Келлониеми.

Прибывшие полицейские разъяснили туристам, что гиды не могут повлиять на появление такого природного явления как северное сияние. По мнению полицейских, гиды должны подробно разъяснять, что не все зависит от компании, которая организует туры, передает РИА Новости.

В некоторых компаниях туристов страхуют от подобных разочарований. Как сообщает NRK, например "Хуртигрута" предлагает туристам, которые купили 12-дневный круиз и не увидели сияние, отправиться в такой же тур на следующий год.