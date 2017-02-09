В Тамбове скорая помощь больше суток не приезжала к женщине с инфарктом

В России прокуратура проверяет данные о том, что в Тамбовской области к женщине с инфарктом больше суток не приезжала скорая помощь, в результате чего пациентка скончалась в больнице.

В одном из тамбовских интернет-СМИ 9 февраля была опубликована информация о том, что с воскресенья на понедельник в Тамбовской областной клинической больнице от инфаркта скончалась 68-летняя женщина. По данным СМИ, скорая помощь "отказывалась выезжать к ней все предыдущие сутки". Сообщалось, что муж пациентки пытался вызвать медиков с "полудня субботы", но каждый раз ему советовали "подождать до понедельника и вызвать врача на дом".

"Прокуратурой Октябрьского района Тамбова начата проверка информации… о том, что в течение суток скорая помощь отказывалась выезжать к 68-летней жительнице Ленинского района, которая нуждалась в госпитализации. После доставления женщины в больницу она скончалась", — говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшедшего, передает РИА Новости.