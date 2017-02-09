СМИ: Украина покупает у России двигатели для БТР через молдавские фирмы

Украинский госконцерн "Укроборонпром" через дочерние компании закупает российские двигатели для военной техники по завышенным ценам через молдавские фирмы, сообщают журналисты передачи "Следствие.инфо".

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако время от времени в СМИ появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. Так, в конце 2016 года украинские журналисты рассказали, что фирма "Укринмаш" (входит "Укроборонпром") якобы через британских посредников закупала у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. В "Укроборонпроме" эту информацию отрицали.

Авторы расследования сообщили, что раскрыли схему, в которой участвуют четыре экономических агента. Чтобы не покупать моторы напрямую в России, дочернее предприятие "Укроборонпрома" провело закупку двигателей через молдавские фирмы-посредники, передает РИА Новости.

Так, молдавская компания купила на заводе КАМАЗ 20 двигателей, а затем доставила их на грузовиках в Молдову. Через несколько дней молдавско-украинская компания, которая ввозила двигатели, перепродала оборудование фирме "Автопрезент", которая, в свою очередь, продала их снова, на этот раз покупателем стала немецкая фирма. Эта последняя немецкая компания ввезла двигатели на Украину.

Украинский оборонный концерн заплатил за единицу техники 15 тысяч долларов. При этом реальная цена такого оборудования в Молдове не превышает десяти тысяч евро за единицу, выяснили журналисты. Они также утверждают, что в их распоряжение попали документы, подтверждающие, что таких сделок по завышенным ценам были десятки.