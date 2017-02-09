В Подмосковье топ-менеджер получил "золотой парашют" в 17 миллионов рублей

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после того, как топ-менеджер одного из ведущих оборонных предприятий получил "золотой парашют" более чем в 17 миллионов рублей, заявил на коллегии прокурор региона Алексей Захаров.

"В минувшем году прокурорами выявлены нарушения, связанные с выплатой так называемых "золотых парашютов", замаскированных под корпоративные пенсии. Так, по результатам прокурорской проверки одного из ведущих подмосковных предприятий оборонно-промышленного комплекса выявлен факт получения топ-менеджером необоснованных выплат на сумму, превышающую 17 миллионов рублей", — сказал Захаров.

По данному факту прокуратурой инициировано возбуждение уголовного дела, расследование которого в настоящее время продолжается.

О каком предприятии идет речь, пока неясно, отмечает РИА Новости.

Золотой парашют — компенсация, выплачиваемая руководителям акционерного общества в случае их увольнения либо ухода в отставку по собственной инициативе в результате поглощения этой компании другой или смены собственника.