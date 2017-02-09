В Омске 10 миллионов рублей маткапитала выплатили за 56 несуществующих детей

Правоохранительные органы ведут расследование дела о хищении в Омске и Омской области 10 миллионов рублей маткапитала, которые были выплачены местным жительницам на основании ложных заявлений о рождении детей в домашних условиях. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает пресс-служба МВД России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

«На основании данных заявлений подозреваемые получали в органах ЗАГС свидетельства о рождении (как правило, на двойню), которые впоследствии предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России по Омской области для получения средств материнского капитала», — говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что полученные деньги подозреваемые (в данный момент их насчитывается 36) обналичивали и тратили по своему усмотрению. В настоящее время по решению суда аннулированы записи актов о рождении 56 несуществующих детей, общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей, передает Лента.ру.