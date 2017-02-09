Ведущий продаст свой Rolls-Royce из-за аллергии на него

Ведущий шоу The Grand Tour Джеймс Мэй решил продать свой Rolls-Royce Corniche 1972 года из-за того, что обивка кресел автомобиля вызывает у него аллергическую реакцию. Об этом журналист написал в своем блоге на Drive Tribe.

«Если я езжу на этой машине больше, чем полчаса, то у меня начинает зуд, а потом мне приходится прокипятить всю свою одежду. Поэтому в следующем месяце машина будет продана», — написал журналист.

Как сообщает motor.ru, автомобиль Джеймса Мэя будут продавать на аукционе Bonhams в Гудвуде в середине марта. Ведущий The Grand Tour отметил, что он ожидает выручить за свой Rolls-Royce в полтора-два раза больше, чем он заплатил за него во время покупки. Сколько Мэй отдал за машину, не сообщается.

The Telegraph утверждает, что журналист владеет Rolls-Royce Corniche с 2010 года.

Сейчас Джеймс Мэй ведет шоу The Grand Tour, которое выходит на сервисе Amazon Prime, вместе с Джереми Кларксоном и Ричардом Хаммондом. Все трое прежде были ведущими программы Top Gear на британском канале BBC.