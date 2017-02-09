Сердитого ежа спасли от окаменения

Сложно было заподозрить в этом комке затвердевшей глины живое существо, если бы оно не выказывало свое раздражение злобным пыхтением. Колючий зверек был спасен волонтерами-зоозащитниками в английском Чичестере после того, как у него произошла злополучная встреча с игривой собакой.

Как представляется, по мере приближения собачьей угрозы еж свернулся в защитный шар, что, однако, не помешало псу повалять грызуна в мокрой глине. Когда субстанция затвердела, несчастный еж оказался замурован.

Как рассказали ветеринары, вызволявшие ежа из беды, они с трудом распознали в нем зверька. Он был очень возмущен происходящим и недовольно шипел. К счастью, постепенно еж был освобожден от керамической брони.

Какое-то время недоверчивое создание продолжало пребывать в свернувшемся состоянии, но затем его крутой нрав смягчился и еж открылся людям. В буквальном смысле. Сейчас зверек сыт, спокоен и доволен жизнью. Совсем скоро он вернется домой, в дикую природу, передает Моя планета.