В Верховной Раде подрались депутаты. ВИДЕО

Потасовка между депутатами от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Сергеем Лещенко и Иваном Мельничуком произошла на заседании украинского парламента в четверг.

Это случилось во время обсуждения законопроекта "О конституционном суде Украины", в ходе которого депутат Лещенко ударил по лицу своего однопартийца. Инцидент вскоре был пресечен группой депутатов, которые разняли подравшихся, передает ТАСС.

После этого в Верховной раде был объявлен перерыв. После заседания сам Лещенко пояснил, что его действия в адрес Мельничука были ответными. По его словам, Мельничук во время обсуждения с ним вопроса работы антикоррупционного комитета Рады прибегнул к физической силе.

"Мною была сделана публикация в Facebook о том, что по указке Банковой (администрации украинского президента - прим.) группа депутатов от БПП не ходит на заседания антикоррупционного комитета, хотя это их работа, - отметил Лещенко. - В ходе заседания ко мне подошел Мельничук, приближенный к Порошенко депутат, и стал выяснять отношения, но когда закончились аргументы, он попытался проявить физическую силу, но ему это не удалось - пострадал пиджак".

Позднее спикер парламента Андрей Парубий поручил комитету Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотреть данный инцидент на своем заседании.