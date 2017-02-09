Музыка действует на мозг подобно наркотикам или сексу

В последние годы ученые обнаружили множество свидетельств того, что наркотики действуют на мозг человека и вызывают эйфорию и другие эффекты не уникальным путем, как считали медики раньше. Оказалось, что схожим образом на «центр удовольствия» действуют самые разные вещи — общение с друзьями, занятия сексом и даже религиозные чувства.

Многие нейрофизиологи предполагали, что аналогичным образом должна действовать на человека и музыка, при проигрывании которой включаются те же зоны коры и глубинных слоев мозга, что и при приеме психотропных препаратов. Несмотря на очевидность такого предположения, никто не воспринимал его всерьез и не пытался удостовериться, так ли это.

Ученые из Университета Макгилла в Монреале (Канада) проверили эту гипотезу крайне оригинальным способом — они предположили, что если сходства действительно есть, то удовольствие от музыки должно притупиться или вообще исчезнуть, если заблокировать те рецепторы, на которые обычно действуют молекулы наркотиков.

Взяв один из таких препаратов — налтрексон, — ученые предложили выпить его нескольким добровольцам, после чего прослушать две любимых аудиозаписи. Во время этой процедуры ученые следили за изменениями в мимике лица и в работе мозга участников опытов, а после него они опросили их на предмет того, поменялось ли их восприятие музыки. Для чистоты проведения опытов ни сами участники, ни ученые не знали, что принимал тот или иной доброволец — настоящий налтрексон или таблетку-пустышку.

Как оказалось, блокада опиоидных рецепторов в мозге добровольцев действительно сильно влияла на восприятие музыки — в среднем удовольствие от прослушивания любимых записей снизилось на 14 пунктов по 100-балльной шкале, а прослушивание нейтральной музыки, наоборот, стало чуть более приятным, передает Моя Планета.

«То, что участники опытов рассказывали нам после участия в них, было потрясающим. К примеру, один из них говорил: "Я знаю, что это моя любимая песня, но она звучала как-то не так, как обычно". Другой признался, что музыка на него почему-то не действовала», — рассказывает один из исследователей.

Схожая картина наблюдалась как в данных прямых наблюдений за мимикой лица, так и в рассказах участников опытов. Все это, как шутят ученые, доказывает справедливость утверждения о том, что секс, наркотики и рок-н-ролл имеют общую природу.