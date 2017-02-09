В Нью-Йорке бродячие собаки поймали вора

Пара бродячих собак догнала и остановила 15-летнего правонарушителя, который перед этим выхватил сумочку у женщины в нью-йоркском районе Куинс. Вечером 8 февраля потерпевшая вышла из автобуса и присела на лавочку, положив сумочку рядом с собой.

Проходивший мимо молодой человек тут же схватил дамский аксессуар и бросился бежать в близлежащий парк Спрингфилд.

Однако за ним тут же кинулись две оказавшихся рядом бродячих собаки: питбуль и немецкая овчарка. Они быстро догнали злоумышленника и повалили его на землю, передает Вести.ру.

Подоспевшие на вызов полицейские сумели отбить незадачливого воришку от собак при помощи дубинок и слезоточивого газа. В итоге преступник с ранами на ногах был отправлен в одну из местных больниц, а собаки, в которых в итоге пришлось стрелять шприцами со снотворным, переданы в приют для домашних животных.

Сумочку полицейские вернули хозяйке. Несовершеннолетний преступник был сдан на поруки родителям. В ближайшее время он предстанет перед судом по семейным делам по обвинению в мелкой краже.