На шикарном круизном лайнере Emerald Princess прогремел взрыв

На круизном лайнере Emerald Princess прогремел взрыв. Это произошло в новозеландском порту Чалмерс на острове Южный. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Предположительно взорвался газовый баллон на корме судна, сообщает ТАСС. На место происшествия прибыла полиция, которая разбирается в произошедшем.

Круизный лайнер Emerald Princess имеет водоизмещение 113 тысяч 561 тонну. Команда судна составляет 1200 человек. Кроме того, 19-палубный корабль-гигант берет на борт 3080 пассажиров. 900 кают лайнера имеют собственные балконы, с которых можно любоваться пейзажами и наслаждаться освежающим дыханием океанского бриза.

На судне 6 шикарных бассейнов, казино, ночной клуб, кинотеатр под открытым небом, бары, кафе, магазины.

1 февраля Emerald Princess вышел из австралийского Сиднея, 4 февраля был в новозеландском Окленде. Лайнер должен был обратно вернуться в Сидней 13 февраля, отмечает Вести.ру.