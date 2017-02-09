По одной из версий, компания из Купертино готовит к выпуску три новых смартфона: iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8. Первые две модели получат LCD-экраны с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма и будут незначительно отличаться от предшественников, в то время как iPhone 8 получит 5,8-дюймовый безрамочный OLED-дисплей и множество других усовершенствований.

По данным источников издания Fast Company, применение новых технологий отразится на цене iPhone 8, которая превысит отметку в 1000 долларов США. Впрочем, если учесть, что стоимость смартфона iPhone 7 Plus с памятью объемом 256 ГБ составляет 969 долларов, то в этом нет ничего удивительного.

Источники Fast Company также сообщили, что Apple сотрудничает с компанией Lumentum, разрабатывающей 3D-сенсоры. Однако неизвестно, как именно ее технологии будут использоваться в новом iPhone. Возможно, они найдут применение для распознавания лица владельца или в сфере дополненной реальности.

Что же касается упоминавшихся ранее особенностей iPhone 8, то источники подтверждают слухи об улучшенной памяти устройства, двойной камере, которую также получит iPhone 7s Plus, и выполненной из стекла, а не из металла задней поверхности нового смартфона, передает newsru.com.

Кроме того, источники подтвердили информацию о том, что Apple намерена встроить физическую домашнюю кнопку в дисплей смартфона, и, хотя эта технология еще не до конца доработана, компания планирует реализовать ее в iPhone 8. Не исключено, что Apple также откажется от боковых физических кнопок, заменив их сенсорными вставками на металлической рамке устройства.

Все эти сведения являются лишь слухами, и не исключено, что характеристики будущего смартфона Apple будут заметно отличаться от указанных. В то же время подтверждение ряда предыдущих утечек свидетельствует в пользу планов компании выпустить по-настоящему революционный смартфон в честь 10-летия с момента появления первого поколения iPhone.