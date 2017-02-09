Сотрудникам МВД предоставят служебное жилье

Государственные служащие системы МВД с особым статусом получат служебное жилье, в соответствии с Законом о государственных служащих системы МВД с особым статусом, который будет опубликован завтра в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

Под действие закона подпадают сотрудники Главной полицейской инспекции, Национальной патрульной инспекции, Пограничной полиции и другие работники системы МВД.

Согласно документу, если государственный служащий с особым статусом и его/ее супруга не имеют в собственности жилье в том населенном пункте, где он работает, он имеет право на служебное жилье на время работы в этом населенном пункте.

Служебная квартира не подлежит приватизации, а в случае прекращения службы сотрудник будет обязан освободить жилье в течение трех месяцев, независимо от периода работы в МВД.

В случае смерти сотрудника в связи с исполнением служебных обязанностей или в результате увечья (ранения, травмы, контузии) за семьей умершего или его законными иждивенцами сохраняется право на проживание в служебном жилье еще в течение пяти лет.

Если работнику не может быть предоставлено соответствующее жилье, ему покрываются расходы на аренду жилья в порядке, установленном правительством.

Закон вступит в силу 25 мая, передает Молдпрес.