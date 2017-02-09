В Китае загорелась фабрика по производству аккумуляторов для печально известных Samsung Galaxy Note 7

Компания Samsung SDI, поставщик аккумуляторов для "взрывающихся" смартфонов Galaxy Note 7, заявила о «небольшом пожаре» на заводе на севере Китая. Возгораниие быстро удалось потушить, сообщает South China Morning Post.

По информации пожарных, загорелись литиево-ионные аккумуляторы. Представитель Samsung SDI Шин Юн Ду (Shin Yong-doo) заявил, что возгорание произошло в хранилище отходов, а производственная часть фабрики не пострадала.

Пожар на заводе произошёл около шести утра по местному времени. Пользователи соцсетей начали публиковать фотографии с чёрным дымом над фабрикой. По данным South China Morning Post, возгорание тушили около 110 пожарных на 19 машинах. В издании отметили, что при пожаре никто не пострадал.

Samsung SDI была одним из двух поставщиков аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7, отозванных из-за «взрывающихся» батарей. На фабрике изготовляли около 65% аккумуляторов для телефонов, передает tjournal.ru.

В январе 2017 года компания Samsung завершила расследование причин возгорания моделей Galaxy Note 7 и признала главной проблемой «недочёты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройств».