Мэрия Парижа планирует установить вокруг Эйфелевой башни стену из пуленепробиваемого стекла для повышения безопасности.
Возведение стеклянной стены высотой 2,5 метра, как стало известно Le Parisien, планируется завершить осенью 2017 года. Затраты на строительство оцениваются в 20 миллионов евро.
Стена должна заменить металлические ограждения, установленные вокруг Эйфелевой башни к чемпионату мира по футболу 2016 года, отмечает meduza.io.
Представители мэрии Парижа, сообщает Le Point, подчеркнули, что проект находится на начальной стадии согласования. Перед тем, как будет объявлен тендер на строительство стены, проект должна одобрить комиссия по охране памятников культуры.
Строительство стеклянной стены является частью масштабного проекта по повышению безопасности и созданию более комфортной среды для посетителей башни, стоимость которого оценивается в 300 миллионов евро.
Комментарии
- В Киеве завели дело о смерти экс-вратаря сборной СССР по футболу
- Жертвам берлинского теракта выплатили более 200 тысяч евро
- В Китае загорелась фабрика по производству аккумуляторов для печально известных Samsung Galaxy Note 7
- Пять цирковых гимнастов упали с высоты почти восьми метров в США
- На шикарном круизном лайнере Emerald Princess прогремел взрыв
- В Верховной Раде подрались депутаты. ВИДЕО
- В Подмосковье топ-менеджер получил "золотой парашют" в 17 миллионов рублей
- СМИ: на стройплощадке АЭС во Франции произошел взрыв
- Все гости Китая будут сдавать отпечатки пальцев
- В Афганистане приостановил работу Международный Красный Крест
- Жителя Дондюшан посадили на 25 лет за изнасилование и убийство женщины
- В Киеве завели дело о смерти экс-вратаря сборной СССР по футболу
- Жертвам берлинского теракта выплатили более 200 тысяч евро
- Более половины населения Молдовы - жители сельских районов
- Мэрия Парижа предложила окружить Эйфелеву башню стеклянной стеной
- Появились новые подробности жестокого убийства в Страшенах
- В Верховной Раде подрались депутаты. ВИДЕО
- Земле и Луне предсказали столкновение
- Уфа: 11-летний мальчик погиб в вырытом им снежном тоннеле
- Пять цирковых гимнастов упали с высоты почти восьми метров в США
- Активист партии "Платформа DA" поймали пьяным за рулем. ВИДЕО
- Стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
- В лесу нашли тело пропавшей неделю назад москвички: вероятно, она замерзла насмерть
- Врачи извлекли из черепа женщины живого таракана. ВИДЕО
- Подробности трагедии семьи из Оргеевского района
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваше настроение улучшится.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул