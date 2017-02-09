Более половины населения Молдовы - жители сельских районов

Предварительным данным постоянная численность населения в Молдове в начале 2017 года составляла 3550,9 тыс. человек, сократившись на 2,2 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более половины населения страны это жители сельских районов – 57%.

Национальное бюро статистики отмечает сокращение числа жителей в большинстве административно-территориальных единицах, в основном, в районах: Бричаны, Дрокия, Флорешты Окница, Сорока, Хынчешты и Теленешты.

Значительный рост населения зарегистрирован в муниципии Кишиневе – на 6,4 тыс. человек. Незначительно выросла численность населения в муниципии Бельцы, на 0,6 тыс. человек.

Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2017 года не имеет в основе данные Переписи населения и жилья 2014 года, отмечает ipn.md.