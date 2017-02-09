Жертвам берлинского теракта выплатили более 200 тысяч евро

Власти Германии выплатили пострадавшим и родственникам погибших в результате декабрьского теракта в центре Берлина компенсации на общую сумму около 203 тысяч евро.

Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на Федеральное ведомство юстиции. "Дальнейшие выплаты осуществляются непрерывно", - отметили в ведомстве.

По состоянию на 8 февраля заявления на получение компенсации в связи с декабрьским терактом подал 51 человек. В бюджете ФРГ заложено 1,4 млрд евро для выплат пострадавшим от нападений экстремистов и террористических атак. При необходимости эта сумма может быть увеличена, передает dw.com.

В то же время правительство Германии 8 февраля подготовило законопроект о возмещении ущерба пострадавшим, который также предполагает возможность компенсаций родственникам погибших.

19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Амри был объявлен в международный розыск и 23 декабря убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.