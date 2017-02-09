В Киеве завели дело о смерти экс-вратаря сборной СССР по футболу

Полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство" по факту смерти бывшего вратаря сборной Советского Союза по футболу, игрока киевского "Динамо" Виктора Чанова.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти", - говорится в сообщении Деснянского управления полиции Киева.

По данным полиции, 21 января Чанов был доставлен в больницу из села Рославичи Васильковского района Киевской области с множественными травмами, характерными при падении с высоты. С тех пор в сознание Чанов не приходил и 8 февраля умер.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" писала, что в конце января на Чанова было совершено нападение, в результате которого он получил черепно-мозговую травму. Эту информацию опровергла невестка Чанова. "Пожалуйста не верьте слухам, что его избили, и не пишите ложную информацию!", - написала Ирина Чанова в "Фейсбуке".

Известный советский вратарь Виктор Чанов родился в Донецке в 1959 году. С 1978 по 1981 годы он выступал за донецкий "Шахтер". Далее восемь сезонов отыграл за киевское "Динамо", на его счету 202 матча, напоминает ВВС.

Чанов выступал за сборную Советского Союза с 1982-го по 1990 год. Он сыграл 21 матч, пропустив восемь мячей.

В составе "Динамо" он стал обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА 1986 года. Чанов был трехкратным чемпионом СССР и пятикратным обладателем Кубка СССР.