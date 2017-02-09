Жителя Дондюшан посадили на 25 лет за изнасилование и убийство женщины

К 25 годам тюрьмы приговорили 34-летнего жителя Дондюшан. Его признали виновным в изнасиловании и умышленном убийстве женщины.

По информации следствия, мужчина год назад выпивал со своей 59-летней соседкой, затем изнасиловал и убил ее. Далее убийца забрал 85 тысяч леев и пытался поджечь дом. В этот момент его заметили соседи.

Помимо тюремного срока, суд обязал осужденного выплатить 600 тысяч леев в качестве компенсации материального и морального ущерба родственникам убитой.