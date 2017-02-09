Пассажиры выбрали самую удобную бюджетную авиакомпанию Европы

Нидерландская авиакомпания Transavia вновь была названа самым удобным лоукостером Европы. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает портал Air Info.

Перевозчики по десятибалльной шкале оценивались экспертами портала о коммерческой авиации Flight‑Report на основе оставленных пассажирами отзывов в интернете за 2016 год. Transavia признается самым удобным лоукостером уже второй год подряд, отмечает Лента.ру.

Учитывались такие критерии, как комфорт в салонах, в частности удобство кресел, отношение бортпроводников к путешественникам, наличие Wi-Fi и других развлечений, бортовое питание и другие.

На втором месте рейтинга из десяти позиций находится британская авиакомпания Flybe. Замыкает тройку немецкий перевозчик Air Berlin. Четвертая позиция досталась лоукостеру из Норвегии Norwegian Air Shuttle, пятая — испанской компании Volotea.

Во вторую половину рейтинга в порядке убывания также вошли латвийский национальный перевозчик airBaltic, Easy Jet из Великобритании, Eurowings (Германия), WOW air (Исландия), Vueling из Испании. Десятую позицию занимает крупнейший европейский лоукостер Ryanair (Ирландия).