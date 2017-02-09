Пакистан заявил о создании "секретного ядерного города" в Индии

Представитель МИД Пакистана Нафис Закария заявил, что Индия строит "секретный ядерный город", где будет производить термоядерное оружие, разрабатывать межконтинентальные ракеты и хранить ядерные боеприпасы; индийская сторона опровергла эту информацию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Закария, не предоставивший доказательств в подтверждение своих слов, также заявил, что Индия работает над созданием межконтинентальной баллистической ракеты и системы ПРО для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Он также обвинил Индию в спонсировании террористических атак в Пакистане, передает РИА Новости.

МИД Индии опроверг заявление Закарии и назвал его "полностью необоснованным". "Это абсолютно необоснованные обвинения. Так называемый секретный ядерный город – это часть воображения Пакистана", — приводит агентство слова представителя индийского МИД Викаса Сварупа.