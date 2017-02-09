Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель заявил, что с большим уважением относится к попыткам ученых разобраться в трагедии на перевале Дятлова, но отметил, что эти события относятся к засекреченной информации федерального уровня.
Друг Игоря Дятлова и участник поисков дятловцев, академик Петр Бартоломей рассказал СМИ о своей попытке привлечь к разгадке трагедии Росселя. Ученый планировал обратиться в архивы министерства обороны.
"К большому сожалению, события того времени до сих пор являются строго засекреченной информацией, делом не регионального, а федерального уровня, и решением вопроса о доступе к архивным документам могут заниматься лишь федеральные власти и службы безопасности РФ", — заявил Россель РИА Новости в четверг.
Он также подчеркнул, что с большим уважением относится к Петру Бартоломею и его соратникам, много лет пытающимся пролить свет на события, связанные с гибелью людей на перевале Дятлова. "Безусловно, как истинному уральцу, посвятившему свою жизнь созиданию Среднего Урала, мне и самому глубоко небезразлична тема объективного расследования трагедии", — отметил сенатор.
Он сообщил, что действительно два года назад получал от Бартоломея просьбу о содействии в получении доступа к данной информации, "но именно по причине, что такая возможность лежит за пределами его компетенции как сенатора", Россель не смог помочь, "о чем Петру Ивановичу был дан исчерпывающий ответ".
Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
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Би-би-си, Сеул