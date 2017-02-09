Долги и поставки природного газа в Молдову обсудил премьер с преставителем "Газпрома"

Премьер-министр Павел Филип провел встречу с заместителем председателя правления "Газпрома" Валерием Голубевым.

Как сообщает Молдпрес, стороны обсудили текущую ситуацию в области поставок природного газа в нашу страну российским концерном и возможности активизации двустороннего сотрудничества в данном секторе.

Так, премьер-министр отметил, что Молдове удалось в 2016 году оплатить все текущие расходы, связанные с потреблением газа, и подчеркнул важность переговоров по соглашению о реструктуризации ранее накопленных долгов. Кроме того, Павел Филип призвал рассмотреть возможность передать накопленный приднестровским регионом долг ООО «Тираспольтрансгаз» и затем администрации региона. На 1 января 2017 года долг за поставку газа в приднестровский регион составил 5790,9 млн. долларов, или 88,6% от общей суммы долга АО "Молдовагаз".

В свою очередь, замглавы правления "Газпрома" приветствовал положительную динамику, которая отмечалась в течение прошедшего года, и заявил, что реструктуризация исторических долгов может быть достигнута только при сохранении 100-процентной оплаты текущих расходов. В то же время Валерий Голубев отметил, что ходатайства молдавского правительства будут изучены новым руководством АО «Молдовагаз».



Также в ходе встречи был представлен кандидат, предложенный Министерством экономики на пост председателя АО «Молдовагаз», Василе Ботнарь.