Разгневанная толпа выкрала детоубийцу из участка, чтобы сжечь ее в костре

Пятьсот разгневанных жителей бразильского города Нову-Арипуанан выкрали из полицейского участка женщину, обвиненную в убийстве двухлетнего ребенка, и бросили ее в костер. Стражи порядка ничего не смогли сделать. Жертва самосуда оказалась в больнице с серьезными ожогами.

В Сеть попали жуткие кадры, на которых запечатлено, как кровожадная толпа избивает женщину, а затем кидает ее в костер. Во время штурма полицейского участка пострадали несколько стражей порядка.

При этом вида "убийцы" на момент нападения толпы не была доказана. В настоящий момент жертва самосуда восстанавливается в больнице, власти скрывают ее точное местонахождение, передает Вести.ру.