Reuters сообщило о планах Белого дома реформировать разведку США

Президент США Дональд Трамп собирается поручить главе инвестиционной компании Cerberus Capital Management Стивену Файнбергу проанализировать деятельность американских разведывательных ведомств и оценить возможность ее реформирования. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации главы государства.

По данным агентства, пока не принято решение о назначении Файнберга. Однако если он займет этот пост, ему предстоит разработать программу по рационализации 17 различных агентств с бюджетом в 70 миллиардов долларов. В этих департаментах работают десятки тысяч сотрудников.

В частности, как отмечает Reuters, администрация президента заинтересована в реформировании канцелярии директора Национальной разведки. Ведомство, созданное после терактов 11 сентября 2001 года, занимается координацией подразделений американской разведки.

Пока ни Белый дом, ни Cerberus Capital Management не прокомментировали информацию о возможном назначении Стивена Файнберга. Он финансировал предвыборную кампанию Дональда Трампа и занимал пост его советника по экономическим вопросам, передает агентство. Опыта работы в правительстве у Файнберга нет, передает Лента.ру.