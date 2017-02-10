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"Русское" поместье Николаса Кейджа выставили на продажу
// фото: Pacific Union Internationallenta.ru
12:34, 10 Feb 2017
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В Сан-Франциско, штат Калифорния, США, продается дом в готическом стиле, некогда принадлежавший актеру Николасу Кейджу. Четырехэтажный особняк с шестью спальнями, построенный в 1914 году в районе Russian Hill, оценили в 12 миллионов долларов.

Общая площадь дома превышает 580 квадратных метров, в нем шесть ванных комнат, один дополнительный санузел, несколько гардеробных, кухня, библиотека, винный погреб. Из окон открывается вид на залив Сан-Франциско. Прилегающая территория огорожена, на участке разбит сад.

Кейдж купил дом в 2006 году, оформив его в собственность подконтрольного трастового фонда. Два года спустя особняк был продан за 8,5 миллиона долларов, передает Лента.ру.

Сейчас стоимость предложения установлена на уровне 12 миллионов долларов. Покупатель также может приобрести соседнее домовладение за 3,5 миллиона долларов.

Район Рашен-Хилл в первой половине XX века был населен эмигрантами из Российской империи. О нем писали Ильф и Петров в своей книге «Одноэтажная Америка». Здесь сохранилось русское кладбище, но в настоящее время русскоязычная община Сан-Франциско концентрируется преимущественно в районе Ричмонд.




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