Авиалайнер протаранил автобус с пассажирами в аэропорту Стамбула

Лайнер авиакомпании Turkish Airlines столкнулся с автобусом с пассажирами в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Об этом сообщает портал Airlive.

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля. Лайнер, протаранивший транспортное средство, прибыл в Стамбул из города Газиантеп на юге Турции. Автобус в этот момент вез путешественников к одному из терминалов. В результате столкновения на носовой части воздушного судна осталась вмятина. Пострадал ли кто-либо в ходе ЧП, не уточняется.

Также известно, что поврежденный Airbus 321 был одним из новейших во флоте турецкой авиакомпании — его начали использовать около 20 дней назад, передает Лента.ру.