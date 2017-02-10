Испанца признали самым привлекательным медбратом в мире

Сотрудник одной из больниц Мадрида (Испания) прославился в соцсети Instagram как самый привлекательный медбрат в мире, пишет Daily Mail.

Помимо работы в больнице Фрэн Суарес (Fran Suarez) также снимается в качестве модели и танцует. Испанцу удается поддерживать себя в тонусе благодаря регулярным занятиям в тренажерном зале.

Также мужчина ведет страницу в соцсети Instagram. Суарес загружает как снимки из больницы, так откровенные кадры из раздевалки спортивного зала или ванной комнаты. За обновлениями на его аккаунте следят более 54,6 тысяч пользователей, передает Лента.ру.