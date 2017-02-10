Канду встретился со спикером палаты общин парламента Джоном Беркоу, где обсуждались возможности сотрудничества обеих стран уже после выхода Великобритании из ЕС.

"На встрече Беркоу отметил развитие демократической Молдовы и те реформы, которые уже удалось внедрить еще в 2016 году. Политик с удовольствием принял мое приглашение посетить нашу страну", - пишет Канду.

Андриан Канду также встретился с вице-президентом ЕБРР Филиппом Беннетом и пригласил его в Кишинев: "Мы обсудили реформы в рамках инвестиционного проекта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Встреча была очень продуктивной и уже во время прибытия в нашу страну вице-президента, начнется более интенсивное сотрудничество, эффект которого будет ощутим для жителей Молдовы", - отмечает Канду.

Политик встретился с представителями МИД Великобритании и других институтов. Стороны обсудили возможные решения проблем в нашей стране. В результате Молдова получила поддержку для привлечения инвестиций, которые помогут создать новые рабочие места и предприятия в стране. Также Андриан Канду вместе с членом королевской семьи Румынии встретился с лорд-мэром Эндрю Пармли. Они обсудили возможности для бизнеса и проекты, которые можно внедрить в Молдове при поддержке Великобритании.

Председатель парламента посетил университет Кента, где учатся наши сограждане. На встрече с преподавателями и учащимися обсуждались новые возможности для молдавских студентов.