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Итоги визита спикера Андриана Канду в Великобританию и Ирландию
// фото: moldpres.md
13:02, 10 Feb 2017
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Председатель парламента Андриан Канду посетил Великобританию и Ирландию с рабочим визитом. На своем сайте он сообщил о том, какие темы поднимались во время официальных встреч.

Канду встретился со спикером палаты общин парламента Джоном Беркоу, где обсуждались возможности сотрудничества обеих стран уже после выхода Великобритании из ЕС.

"На встрече Беркоу отметил развитие демократической Молдовы и те реформы, которые уже удалось внедрить еще в 2016 году. Политик с удовольствием принял мое приглашение посетить нашу страну", - пишет Канду.

Андриан Канду также встретился с вице-президентом ЕБРР Филиппом Беннетом и пригласил его в Кишинев: "Мы обсудили реформы в рамках инвестиционного проекта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Встреча была очень продуктивной и уже во время прибытия в нашу страну вице-президента, начнется более интенсивное сотрудничество, эффект которого будет ощутим для жителей Молдовы", - отмечает Канду.

Политик встретился с представителями МИД Великобритании и других институтов. Стороны обсудили возможные решения проблем в нашей стране. В результате Молдова получила поддержку для привлечения инвестиций, которые помогут создать новые рабочие места и предприятия в стране. Также Андриан Канду вместе с членом королевской семьи Румынии встретился с лорд-мэром Эндрю Пармли. Они обсудили возможности для бизнеса и проекты, которые можно внедрить в Молдове при поддержке Великобритании.

Председатель парламента посетил университет Кента, где учатся наши сограждане. На встрече с преподавателями и учащимися обсуждались новые возможности для молдавских студентов.

 



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