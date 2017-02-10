В диспетчерской службе АО „Apă-Canal Chişinău” было зарегистрировано 140 случаев замерзания вводов и водомеров. Ремонтные бригады реагируют по указанным адресам для решения проблем, передает IPN.



„Apă-Canal Chişinău” напоминает потребителям, что в холодный период года необходимо принимать меры для обеспечения защиты и физической целостности колодцев с водомерами, счётчиков воды и подвалов многоквартирных домов. Управляющие должны обеспечить теплоизоляцию смотровых люков, внутридомовых канализационных сетей и водопроводных вводов зданий.



Во избежание аварий и ненужных расходов необходимо должным образом изолировать водопроводные вводы и водомеры специальными материалами, оставляя открытым только табло для считывания данных о потреблении воды. Кроме того, крышки колодцев со счётчиком должны закрываться максимально плотно. Управляющие жилищным фондом обязаны хранить все это имущество.



Если эти условия не будут соблюдены, ответственность за прекращение услуг водоснабжения в результате замерзания счетчиков будет лежать на управляющих или, по случаю, владельцах.