Найдено новое хранилище свитков Мертвого моря

Археологи обнаружили пещеру — хранилище кумранских свитков, или, как их еще называют, свитков Мертвого моря. Это первое научное открытие такого рода за последние 60 лет.

По мнению специалистов Еврейского университета в Иерусалиме, древние пергаменты были, вероятно, похищены из пещеры бедуинами в 1950-х годах, передает Моя планета.

Кумранские свитки датируются IV веком до н. э. Бесценные записи включают более 800 документов, написанных на иврите, арамейском и греческом языках. Вместе со старейшими версиями многих библейских текстов в свитках может содержаться информация о быте I и II веков н. э. Первые кумранские свитки были найдены в 1947 году на территории современного Западного берега реки Иордан. Автор свитков неизвестен, но некоторые ученые приписывают авторство ессеям, одной из иудейских сект.

В ходе раскопок были обнаружены сосуды для хранения свитков, кожаные изделия, ткань. Найденные глиняные сосуды и фрагменты свертков были спрятаны в нишах, у дальней стены пещеры, в 4–6 м от входа.

«До сегодняшнего дня считалось, что свитки хранились только в 11 пещерах Кумрана, но сейчас нет сомнений в том, что была еще одна, — говорит доктор Гатфелд, один из археологов. — Хотя сами рукописи не были обнаружены, а вместо них мы нашли лишь обрывки пергамента, приготовленного для письма, эти находки указывают на то, что свитки были украдены из этой пещеры».

Команда археологов обнаружила не только следы хранения древних документов, но также были найдены следы пребывания древних людей. По словам доктора Гатфелда, данное открытие может быть первым в цепочке следующих значимых открытий.