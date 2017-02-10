В Германии стартовал 67-й кинофестиваль Берлинале

В немецкой столице накануне, 9 февраля, стартовал 67-й международный кинофестиваль Берлинале 2017. Мероприятие началось с показа французского байопика "Джанго", продюсером которого выступил обладатель "Сезара" Этьен Комар, о чем отмечено на сайте конкурса.

Фестиваль будет проходить с 9 по 18 февраля и традиционно привлечет внимание известных мировых звезд кинематографа. В нынешнем году жюри конкурса возглавляет нидерландский режиссер Пол Верховен ("Основной инстинкт", "Она").

В рамках основной программы кинофестиваля будут продемонстрированы 24 фильма, 18 из которых будут бороться за премии, передает korrespondent.net.

Берлинале или Берлинский международный кинофестиваль проводится ежегодно в Германии. Его основным призом является статуэтка "Золотого медведя" (медведь - геральдический символ Берлина). Фестиваль проводится ежегодно, начиная с 1951 года.