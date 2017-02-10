В восьми областях Украины критическая ситуация на дорогах

В Украине критической по уровню аварийности остается ситуация в восьми областях и еще в шести областях уровень аварийности остается высоким. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Так, критической по уровню аварийности остается ситуация в восьми областях страны: Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Херсонской.

Также в некоторых регионах ограничено движение транспорта – с 12.00 до 16.00 сегодня перекрыли движение для тяжеловесных транспортных средств на некоторых дорогах Прикарпатья, сообщает korrespondent.net.

По данным полиции, за прошедшие сутки на дорогах Украины погибли два человека, травмированы 53.