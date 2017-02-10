Брюссель погрузился во тьму на несколько часов

В столице Бельгии Брюсселе произошел масштабный блэкаут. Практически все районы города погрузились во тьму, пишут бельгийские СМИ

Без электричества также остался квартал, в котором расположены учреждения Евросоюза. Свет был лишь в некоторых официальных зданиях, таких как штаб-квартиры Еврокомиссии и Европейского совета.

По информации СМИ, подача электроэнергии была приостановлена из-за сбоя в работе подстанции, которая расположена в коммуне Схарбек. Спустя несколько часов подача энергии была восстановлена, передает korrespondent.net.