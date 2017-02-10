Ядерный взрыв помог в изучении происхождения Луны

В лабораториях мы не можем воссоздать удар, который привел к появлению Луны, но человечество уже устроило много других больших взрывов. Изучая полигоны ядерных испытаний, ученые смогли узнать кое-что новое об истории рождения естественного спутника Земли.

Во время испытаний под кодовым именем «Тринити» 16 июля 1945 года армия США взорвала первую в истории человечества ядерную бомбу. Мощный взрыв, приблизительно 20 кт в тротиловом эквиваленте, расплавил песок, превратив его в тонкое зеленое стекло — тринитит. Взрыв создал сферу с температурой около 8000 °C и давление в 80 000 атмосфер — условия, похожие на момент зарождения Луны, рассказывает New Scientist.

Группа ученых из Института океанографии Скрипса использовали данные, полученные после взрыва проекта «Тринити», чтобы выяснить, почему Луна имеет удивительно малое количество воды и других летучих веществ с относительно низкой температурой кипения — гораздо меньше, чем на Земле. Для этого они изучали распределение цинка в тринитите, собранном на разных расстояниях от эпицентра взрыва.

Они обнаружили, что чем ближе к взрыву образуется тринитит, тем меньше цинка он содержит, особенно в случае легких изотопов цинка. Это потому, что они испаряются из-за высокой температуры взрыва, в то время как тяжелые изотопы цинка остаются в тринитите. И это соотношение различных форм цинка похоже на соотношение, обнаруженное в лунной породе.

Это означает, что цинк и другие летучие элементы, в первую очередь вода, вероятно, испарились, пока Луна формировалась при сильном столкновении или вскоре после этого. Ранее стеклянные отложения в лунной породе с необычно высоким содержанием летучих веществ наводило ученых на мысль, что под поверхностью Луны может быть вода — аналогично с мантией Земли. Но данное исследование ставит под сомнение эту идею, передает Моя планета.