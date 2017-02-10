Пастор попросил прихожан выпить крысиный яд, чтобы проверить силу веры

Священник из ЮАР, называющий себя Пророком Лайт Моньеки, предложил прихожанам выпить крысиного яду, чтобы доказать силу своей веры. Сам пастор тоже пригубил содержавший отраву раствор, заявив, что как истинному верующему ему бояться нечего.

Во время февральской проповеди Пророк насыпал крысиный яд из коробки в бутылку с водой, встряхнул ее и предложил попробовать всем собравшимся. Судя по опубликованным в СМИ фото, несколько смельчаков приняли отраву из рук священника.

Пастор отметил, что многие жители ЮАР годами сидят на самодельном наркотике под названием "няопе", который представляет собой смесь героина и крысиного яда.

"Люди, постоянно употребляющие няопе, могут прожить в таком режиме восемь лет и более, так чем мы хуже?", — спросил у собравшихся пастор.

Сколько людей оказались в больнице, попробовав крысиный яд на проповеди Моньеки, неизвестно. Насколько концентрированным был раствор отравы, который смешал священник, также неясно. Власти ЮАР пока никак не отреагировали на выходку Пророка, отмечает Вести.ру.