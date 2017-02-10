О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Полицейские гнались по тайге за браконьерами 120 километров
// фото: vesti.ru
14:18, 10 Feb 2017
просмотров 62 | комментариев 0

В Иркутской области полицейским пришлось пройти на лыжах 120 километров, преследуя браконьеров. На территории Тофаларского заказника, относящегося к Федеральному госучреждению "Заповедное Прибайкалье", они охотились на краснокнижных оленей.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в результате с поличным были задержаны два местных жителя. У них были обнаружены и изъяли 6 туш кабарги, оружие, петли и капканы, передает Вести.ру.

Браконьеры были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По версии оперативников, незаконную охоту они вели, используя собак. По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенного хозяйству, составила больше полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по стать 258 УК РФ, с одного из браконьеров взяли подписку о невыезде, а руководство "Заповедного Прибайкалья" выразило искреннюю благодарность участникам этого многокилометрового рейда.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня вы будете душой компании. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для деловых начинаний. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...