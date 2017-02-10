У берегов Таиланда потеряли мусорный остров

Власти Таиланда не могут найти у берегов страны мусорный остров, который ранее был замечен с воздуха.

Мусорное пятно, которое было обнаружено с самолета вечером 9 февраля в Сиамском заливе в восьми километрах от берега популярного дайверского курорта Ко Талу в провинции Прачуапкхирикхан, за ночь исчезло. Пытавшиеся найти его на катерах представители экологических служб страны не смогли его обнаружить.

Заместитель директора департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда Сопон Тонгди заявил, что лично видел мусорный остров размером километр на восемьсот метров с воздуха. Теперь власти ждут снимков из космоса, чтобы наконец выяснить, куда уплыло это пятно, сообщает Bangkok Post.

После обнаружения мусорную кучу, состоящую в основном из пластиковых отходов, постараются ликвидировать. Для этого будут использованы суда со специальными сетями, а также задействованы дайверы.

У берегов Таиланда плавает несколько таких мусорных островов. Самый большой из них достигает шестнадцати километров в длину. Эксперты полагают, что появлению "пластиковых пятен" в океане могло способствовать недавнее наводнение на юге Таиланда. Кроме того, в стране существуют серьезные проблемы с переработкой пластиковых бытовых отходов, передает Вести.ру.