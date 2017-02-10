Власти Франции заявили о предотвращении атаки смертника в Париже

В результате антитеррористических рейдов французской полиции в городе Монпелье на юге страны были задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка.

Один из задержанных предположительно собирался стать смертником, организовав нападение в Париже, полагают французские власти.

У задержанных были обнаружены взрывчатые вещества домашнего изготовления, а именно трипероксид триацетона, который обладает большой разрушительной силой.

Такая же взрывчатка использовалась в ходе парижских атак 2015 года, она пошла на изготовление поясов смертников.

Жертвами терактов в ноябре 2015 года стали 130 человек, более 350 были ранены, напоминает ВВС.