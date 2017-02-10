В США заключённые четыре года подряд сбегали из тюрьмы и возвращались обратно

Заключённые федеральной тюрьмы Атланты с 2013 года сбегали из заключения, чтобы позднее вернуться с мешками контрабанды. Правоохранительные органы сумели задержать одного из контрабандистов только 3 февраля 2017 года, сообщает CNN со ссылкой на документы суда.

По данным местной полиции, расследование о «временных побегах заключённых» из тюрьмы началось в 2013 году, когда охрана впервые заметила крупные дыры в заборе учреждения. Позднее полиция увидела неподалёку от забора припаркованную машину. Внутри находились люди в лыжных масках и комбинезонах. Когда полицейский направился к автомобилю, оттуда выбежали подозреваемые, перелезли через тюремный забор и скрылись.

Охрана обнаружила внутри машины алкогольные напитки, 24 телефона и два заряженных пистолета, и с тех пор начала регулярно прочёсывать слабо укреплённый район. Однако поймать подозреваемых не удалось, передает tjournal.ru.

В 2016 году охрана заметила в заборе две новые крупные дыры человеческого размера. Рядом с ними лежал тюремный мешок для грязного белья, перчатки, MP3-плеер и несколько мусорных пакетов. К январю 2017 года власти установили камеры наблюдения по периметру тюрьмы и следующие три недели охрана наблюдала, как заключённые сбегают, чтобы затем вернуться с контрабандой.

В феврале 2017 года одному подозреваемому Джастину Стинсону не повезло. Когда он возвращался в тюрьму с контрабандными товарами в сумке, его задержали агенты ФБР, говорится в документах суда. У Стинсона нашли телефон, пару ножниц, две бутылки текилы, две пачки сигарет, четыре коробки сигар и немного еды. Заключённый, который должен был выйти на свободу в 2018 году, признал вину в контрабанде и ожидает суда.

Местные власти и ФБР отказались комментировать арест, сославшись на запрет разглашать детали расследования.